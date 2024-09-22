إجلاء نحو 1500 شخص في كوريا الجنوبية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

وقال المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة: "إن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الأمطار الغزيرة بلغ 1.501 شخص في المناطق الجنوبية، ولم يعد 682 شخصًا منهم بعدُ إلى منازلهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا حتى الآن".