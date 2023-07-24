"متجر شامل".. لماذا غيّر إيلون ماسك شعار "تويتر"؟

صُمم مفهوم "X" على غرار التطبيق الصيني "WeChat"، الذي يسمح للمستخدمين بأداء وظائف متعددة من المراسلة إلى طلب سيارة أجرة ودفع الفواتير، وقد أعرب "ماسك"، مراراً وتكراراً عن طموحه في تطوير تطبيق "متجر شامل" من شأنه أن يدمج ميزات وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الدفع، على غرار تطبيق "WeChat"، ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن "ماسك" تعهد في وقت ما بإطلاق شعار "X" على "تويتر"