"متجر شامل".. لماذا غيّر إيلون ماسك شعار "تويتر"؟

أطلق إيلون ماسك، اليوم (الاثنين)، رسمياً الشعار الجديد لـ"تويتر" ليصبح "X" بدلاً من العصفور الشهير، وزين بها مبنى الشركة، فلماذا اختار "ماسك" الشعار الجديد لـ"تويتر"، ليحل محل الطائر الأزرق المميز الخاص به؟
صُمم مفهوم "X" على غرار التطبيق الصيني "WeChat"، الذي يسمح للمستخدمين بأداء وظائف متعددة من المراسلة إلى طلب سيارة أجرة ودفع الفواتير، وقد أعرب "ماسك"، مراراً وتكراراً عن طموحه في تطوير تطبيق "متجر شامل" من شأنه أن يدمج ميزات وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الدفع، على غرار تطبيق "WeChat"، ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن "ماسك" تعهد في وقت ما بإطلاق شعار "X" على "تويتر"
ولحرف "X " ارتباط آخر لـ"ماسك"، وهو ما يشكل أحد الأسباب أيضاً، إذ إنه يمتلك كذلك شركة "سبيس إكس" (SpaceX) الخاصة بتقنيات استكشاف الفضاء.
ودعا "ماسك" متابعيه البالغ عددهم 149 مليوناً، في وقت متأخر من السبت الماضي، اقتراح شعار X، ثم اختار أحد التصميمات وجعله صورة ملفه الشخصي الجديدة، وذكر في ردوده على المتابعين أنه يعتزم اعتماده كتصميم مؤقت، والذي من المحتمل أن يتغير لاحقاً، وقال: "بالتأكيد سيتم صقله"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
ومساء أمس، غير "ماسك" صورة صفحته الشخصية إلى شعار الشركة الجديد، الذي وصفه الملياردير بأنه "حد أدنى من فن الديكور" وحدّث رابط سيرته الذاتية إلى "إكس.كوم" الذي يعيد التوجيه الآن إلى "تويتر.كوم"، وأشار كذلك إلى أنه بموجب الهوية الجديدة للموقع، سيطلق على المناشير تسمية "إكس"، بحسب "فرانس برس".