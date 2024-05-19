استعداداً لإطلاق "ستارلينك".. "إيلون ماسك" يصل إلى جزيرة بالي

وكان وزير الاستثمار لوهوت بينسار باندجايتان؛ في استقبال ماسك لدى وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار بالي، صباح اليوم، قائلاً إنهما سيناقشان عديداً من أوجه التعاون المهمة بما في ذلك إطلاق خدمة ستارلينك، وفقاً لمنشورٍ على صفحته على إنستغرام.