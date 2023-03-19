في عالم موغل في الرقمنة.. 10 مهارات تكنولوجية يحتاجها موظف 2023

أصبح تحليل البيانات أداة أساسية في العديد من الصناعات، ويجب أن يكون لدى الموظف بعض الإلمام بأدوات تحليل البيانات مثل Microsoft Excel أو Tableau أو Power BI حتى يتمكنوا من تحليل البيانات واستخراج النتائج منها وتعليلها.