في عالم موغل في الرقمنة.. 10 مهارات تكنولوجية يحتاجها موظف 2023

أضحت المهارات التكنولوجية اليوم ضرورية للموظفين بغض النظر عن أدوارهم الوظيفية أو مجالاتهم؛ خاصة في عالم اليوم الموغل في الرقمنة.
ويمكن تلخيص أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في الباحث عن العمل في النقاط العشرة التالية:
يجب أن يكون لدى كل موظف فهم أساسي لأجهزة الكمبيوتر؛ بما في ذلك كيفية استخدام لوحة المفاتيح والماوس ووظائف الكمبيوتر الأساسية مثل إنشاء الملفات وحفظها واستردادها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم؛ فمع انتشار العمل عن بُعد، يجب أن يكون الموظفون قادرين على التعامل مع أدوات الاتصال مثل البريد الإلكتروني والمراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو ومنصات التعاون مثل Slack أو Microsoft Teams.
أصبحت الحوسبة السحابية تقنية تعتمد عليها الشركات، ويجب أن يكون الموظفون على دراية بالأنظمة الأساسية السحابية مثل Microsoft Azure وAWS وGoogle Cloud لفهم كيفية التعامل مع تخزين البيانات المستند إلى السحابة وقوة الحوسبة والتطبيقات.
أصبح تحليل البيانات أداة أساسية في العديد من الصناعات، ويجب أن يكون لدى الموظف بعض الإلمام بأدوات تحليل البيانات مثل Microsoft Excel أو Tableau أو Power BI حتى يتمكنوا من تحليل البيانات واستخراج النتائج منها وتعليلها.
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية للشركات للتفاعل مع العملاء والترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم. وينبغي أن يكون الموظفون على دراية بالتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وTwitter وLinkedIn، وأن يكون لديهم بعض الفهم للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مع ظهور التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت، يجب أن يكون لدى الموظفين فهمٌ أساسي لأدوات وتقنيات التسويق الرقمي؛ بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين محركات البحث (SEO) وإعلانات الدفع بالنقرة (PPC).
يجب أن يعي كل موظف تهديدات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات لحماية المعلومات والبيانات الحساسة؛ بما في ذلك استخدام كلمات مرور قوية، والمصادقة الثنائية، وتحديد عمليات التصيد الاحتيالي.
مع استخدام المزيد من الموظفين للأجهزة المحمولة للعمل؛ يجب أن يكون الموظفون على دراية بأنظمة الأجهزة المحمولة (MDM) التي تساعد على تأمين الأجهزة المحمولة وإدارتها.
يمكن أن يكون فهم أساسيات البرمجة والترميز مفيدًا للموظفين في مجالات مثل تطوير البرمجيات وتحليل البيانات وتطوير مواقع الويب. ويمكن أن تكون معرفة لغات الترميز مثل Python أو JavaScript أو HTML / CSS مفيدة.
تُعد أدوات إدارة المشاريع مثل Asana وTrello وJira، ضرورية لإدارة المشاريع والتعاون عبر الفرق؛ لذلك يجب أن يكون لدى كل موظف إلمام بهذه الأدوات.