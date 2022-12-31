مستخلص الهندباء يمنع فيروس كورونا من التكاثر

وجاء في مقال نشره الباحثون: "لقد أظهرنا في التجارب التي أجريت على مزارع الخلايا البشرية، المعرّضة لعدوى فيروس كورونا، أنه حتى الكميات الصغيرة من مستخلص الهندباء؛ يمكن أن تمنع تكاثر SARS-COV-2 بنسبة 60- 80٪. وهذا ينطبق بشكل خاص على المزارع المصابة بسلالة "أوميكرون".