مستخلص الهندباء يمنع فيروس كورونا من التكاثر

وجد علماء الكيمياء الحيوية الأوروبيون، أن مستخلص الهندباء قادر على قمع تكاثر فيروس كورونا في الخلايا، وأن له تأثيرًا أقوى على سلالة "أوميكرون"، مقارنة بالمتحورات السابقة لـSARS-CoV-2. وتم نشر نتائج تجارب الباحثين في مكتبة bioRxiv الإلكترونية.
وجاء في مقال نشره الباحثون: "لقد أظهرنا في التجارب التي أجريت على مزارع الخلايا البشرية، المعرّضة لعدوى فيروس كورونا، أنه حتى الكميات الصغيرة من مستخلص الهندباء؛ يمكن أن تمنع تكاثر SARS-COV-2 بنسبة 60- 80٪. وهذا ينطبق بشكل خاص على المزارع المصابة بسلالة "أوميكرون".
ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا؛ كان علماء الأحياء والأطباء يدرسون كيفية عمل الأدوية المضادة للفيروسات والأدوية الأخرى والمواد المختلفة النشطة بيولوجيًّا. وأظهرت هذه التجارب أن بعض الأدوية التي تم إعدادها لمحاربة التهاب الكبد C والإيبولا؛ يمكن أن تبطئ تكاثر SARS-CoV-2.
ويُستخدم بعضها الآن في الممارسة الطبية لعلاج "كوفيد-19"؛ لكن العلماء يواصلون البحث عن أدوية أخرى يمكن أن تبطئ تكاثر الفيروس؛ بما في ذلك بين المركبات المختلفة الموجودة أصلًا في الطبيعة.