أمريكا تُوقف تحليق طائرات بوينج 737 ماكس 9 لإجراء فحص السلامة

ويمثل قرار إدارة الطيران الاتحادية ضربة جديدة لشركة بوينج، في الوقت الذي تحاول فيه التعافي من أزمات متتالية تتعلق بالسلامة وجائحة كوفيد-19 وتراكم الديون عليها. وتوقف تحليق الطراز الأكثر مبيعًا لشركة بوينج لمدة عامين تقريبًا بعد حادثي تحطم في عامي 2018 و2019.