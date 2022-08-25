صحراء قاحلة قد تزهر مجددًا.. ماذا يحدث في بلد الصحراء الأكثر جفافًا بالعالم؟

وقال عالِم الأحياء روبرتو كونتريراس في يونيو الماضي: "تلقت بعض المناطق أكثر من 80 ملليمتر من المياه، وهي كمية كبيرة للصحراء القاحلة في العادة، هذا يخبرنا بأن ظاهرة الإزهار يمكن أن تكون مهمة هذا العام".