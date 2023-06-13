أزمة غذائية مهولة والأسعار سترتفع.. تحذير أممي من "انهيار سد كاخوفكا"

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: إن انهيار سد كاخوفكا الضخم على نهر دنيبرو في أوكرانيا؛ سيكون له تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويمكن أن يتسبب في مشاكل في مياه الشرب لمئات الآلاف.
وقال المسؤول عن المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث لـ"بـي.بي.سي": إن التأثير على الأمن الغذائي يمكن أن يكون كبيرًا.
وأضاف: "هذه سلة خبز؛ تلك المنطقة بأكملها وصولًا إلى البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، سلة خبز؛ ليس فقط لأوكرانيا بل للعالم. نواجه صعوبات بالفعل في الأمن الغذائي؛ لكنني على يقين أن أسعار المواد الغذائية سترتفع".
وقال: "سنواجه حتمًا مشاكل ضخمة ومهولة في الحصاد والزراعة في موسم الحصاد المقبل؛ لذلك فإن ما سنراه هو تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي، هذا ما سيحدث".
وأوكرانيا وروسيا من كبار المنتجين الزراعيين في العالم، ولاعبان رئيسيان في أسواق القمح، والشعير، والذرة، وبذور اللفت، وزيت بذور اللفت، وبذور دوار الشمس، وزيت دوار الشمس.
وقال "غريفيث": إن "ما يصل إلى 700 ألف يعتمدون على خزان السد في مياه الشرب"، وأوضح أنه في غياب مياه نظيفة، سيتعرض الناس للأمراض وأن الأطفال سيكونون أكثر عرضة للخطر؛ وفق ما نقلته "فرانس 24".
وقال: "الإضرار بالبنية التحتية المدنية بهذا الحجم يتعارض تمامًا مع القانون الإنساني الدولي؛ بما في ذلك اتفاقيات جنيف"؛ مضيفًا: "من البديهي أن من فعل ذلك، كائنًا من كان، فقد انتهك اتفاقيات جنيف".
وقد انهار السد، وهو جزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في 6 يونيو؛ مما تسبب في تدفق كميات هائلة من المياه من خزان السد، لتغرق مساحة واسعة من الأراضي في جنوب أوكرانيا؛ حيث تتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتفجير السد.