أزمة غذائية مهولة والأسعار سترتفع.. تحذير أممي من "انهيار سد كاخوفكا"

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: إن انهيار سد كاخوفكا الضخم على نهر دنيبرو في أوكرانيا؛ سيكون له تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويمكن أن يتسبب في مشاكل في مياه الشرب لمئات الآلاف.