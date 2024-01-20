شركات الأدوية العالمية ترفع أسعار 700 علاج

وفي الوقت نفسه، شهدت بداية السنة انخفاض 20 نوعًا من العلاجات، بما في ذلك بعض منتجات الأنسولين، بعد الضغوط الأمريكية على شركات الأدوية، كما انخفض سعر عقار "سيالس" لعلاج ضعف الانتصاب وعقار "بروزاك" المضاد للاكتئاب، وانخفض سعر دواء مرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة تراوح بين 22 و60% اعتماداً على التركيبة الدوائية.