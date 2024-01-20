شركات الأدوية العالمية ترفع أسعار 700 علاج

بدأت الشركات العالمية لصناعة الأدوية في يناير الجاري، رفع أسعار 700 نوع من العلاجات، بما في ذلك بعض أنواع علاجات السكر والربو وإنقاص الوزن، إلى جانب رفع بعض أسعار الأجهزة الطبية، من بينها أجهزة الاستنشاق.
وأشارت تقارير أمريكية إلى أن أسعار العلاجات ذات العلامات التجارية الشهيرة ارتفعت بنسبة 4.5% في المتوسط في أول أسبوعين من العام الجديد 2024، في حين ارتفعت أسعار بعض العلاجات بنسبة 10% وأكثر في الفترة نفسها.
وذكرت التقارير أن سعر دواء "أوزيمبيك" لعلاج السكري، الذي تنتجه شركة "نوفو نورديسك" ويستخدم أيضًا لإنقاص الوزن، ارتفع بنسبة 3.5%، في حين زاد سعر نظيره "مونجارو" من "إيلي ليلي" الذي يستخدم لنفس الأغراض بنسبة 4.5%.
وارتفع سعر دواء "إنبريل" لأمراض المناعة الذاتية بنسبة 5%، وارتفع سعر دواء الألم "أوكسيكونتين" بنسبة 9%، وارتفع سعر بلافيكس، المميع للدم، بنسبة 4.7%، إضافة إلى عقار "ويلبوترين" المضاد للاكتئاب بنسبة 9.9%.
وفي الوقت نفسه، شهدت بداية السنة انخفاض 20 نوعًا من العلاجات، بما في ذلك بعض منتجات الأنسولين، بعد الضغوط الأمريكية على شركات الأدوية، كما انخفض سعر عقار "سيالس" لعلاج ضعف الانتصاب وعقار "بروزاك" المضاد للاكتئاب، وانخفض سعر دواء مرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة تراوح بين 22 و60% اعتماداً على التركيبة الدوائية.