الأعاصير الخطرة: تصنيفها وقوة تدميرها.. إعصار ميلتون يضرب فلوريدا بقوة الفئة الثالثة

اجتاح إعصار ميلتون، الذي وصفته السلطات الأمريكية بالخطر للغاية، سواحل فلوريدا مع حلول ليل الأربعاء، ليعيد ذكريات مريرة لسكان المنطقة التي لم تتعافَ بعد من عواصف مدمرة سابقة. حمل الإعصار رياحًا عاتية وأمطارًا غزيرة، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة ورفع مستوى التأهب إلى أقصاه في أنحاء الولاية.