فيديو مرعب.. شاهد ما اختبأ في دولاب ملابس طفل بأستراليا

تفاجأت أمّ في أستراليا عند عثورها على واحد من أكثر أنواع الثعابين سُمّيّة في العالم في درج الملابس الداخلية الخاص بابنها، في دولاب الملابس.
ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء، عن صائد الثعابين في ملبورن "مارك بيلي"؛ أن أسرة استدعته إلى منزل؛ حيث عثرت امرأة على الثعبان الذي يعرف باسم "البني الشرقي".
وحسب "بيلي": كان الثعبان بطول 5 أقدام، واختبأ في أحد أدراج الملابس الداخلية لابن السيدة، والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.
ونشر "بيلي" على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعَ فيديو يُظهر لحظة فتحه للدرج ومشاهدته للثعبان الذي يصنّف على أنه ثاني أكثر أنواع الأفاعي سمّيّة في العالم.
ورجّح "بيلي" أن يكون الثعبان قد وصل إلى الدرج بعدما اختبأ ضمن الملابس التي جمعتها السيدة من خارج المنزل؛ حيث كانت تجفّفها تحت أشعة الشمس.