دعمًا لنساء إيران والاحتجاجات.. وزيرة خارجية دولة أوروبية تقص شعرها

وقصت حاجة لحبيب، وهي إيرانية المولد، خصلة من شعرها أمس الخميس، أسوة بالنائبة دارية صفائي، التي قوبلت خطوتها بالتصفيق من المشرعين الآخرين، بعد توجيهها سؤالًا للوزيرة عن رد بلجيكا على قمع الاحتجاجات في أنحاء إيران، فيما قصت نائبة ثالثة، وهي جودول ليكنز، شعرها أيضاً، لذات الهدف.