شاهد.. مضاربة مصرية بالأسلحة البيضاء والشرطة تتدخل فورًا

نجحت قوات الشرطة المصرية في القبض على المتّهمين بالاعتداء على مواطنَين اثنين بالأسلحة البيضاء؛ ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة، وذلك في مطاردة ومضاربة شوارع بمنطقة المندرة على كورنيش الإسكندرية.
وحسب موقع "مصراوي": فقد تلقّى قسمُ شرطة المنتزه ثان، أمس الجمعة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وجود مضاربة ومطاردة بين 4 أشخاص بمنطقة المندرة بحري، على كورنيش الإسكندرية بنطاق القسم.
وبحسب مقاطع فيديو التقطها مواطنون: انهال شابّان ضربًا، بالأسلحة البيضاء، على اثنين آخرين بعد مطاردة ومشاجرة بينهما، وتَرَكاهما وسط بركة من الدماء على كورنيش الإسكندرية، وفَرَّا هاربَين.
وفي ثوانٍ معدودة وصلت قوات الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، ونجحت القوة الأمنية في مطاردة المتهمَين والقبض عليهما، وجرى نقل الشابَّين المصابَين إلى المستشفى؛ لتلقّي العلاج اللازم.
وتبيَّن من التحرّيات نشوبُ مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهما، وجارٍ تحريرُ محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.