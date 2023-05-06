شاهد.. مضاربة مصرية بالأسلحة البيضاء والشرطة تتدخل فورًا

وبحسب مقاطع فيديو التقطها مواطنون: انهال شابّان ضربًا، بالأسلحة البيضاء، على اثنين آخرين بعد مطاردة ومشاجرة بينهما، وتَرَكاهما وسط بركة من الدماء على كورنيش الإسكندرية، وفَرَّا هاربَين.