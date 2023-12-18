فيديو صادم.. شاهد ما فعله قطار بشاحنة ضخمة وقفت في طريقه

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته أربع ثوانٍ، ظهرت شاحنة ضخمة من طراز"HGV"، وقد توقفت على معبر السكك الحديدية، قبل لحظات من اندفاع القطار ناحيتها بأقصى سرعة، مما تسبب في اصطدام مروع، قذف الشاحنة المحملة بالبضائع بعيداً عن مسار القطار، ليخرج بعدها القطار عن مساره، حسب المرأة التي بثت وشاركت اللقطات عبر موقع التواصل الاجتماعي"X".