فيديو صادم.. شاهد ما فعله قطار بشاحنة ضخمة وقفت في طريقه

كشف مقطع فيديو صادم لحظة اصطدام قطار سريع بشاحنة ضخمة، صباح أمس الأحد، بعدما تعطلت على معبر للسكك الحديدية في ولاية تكساس الأمريكية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أكد مكتب عمدة مقاطعة باركر أن الحادث وقع في طريق أنيتا سنتربوينت، غربي مدينة دالاس.
وفي الفيديو الذي تبلغ مدته أربع ثوانٍ، ظهرت شاحنة ضخمة من طراز"HGV"، وقد توقفت على معبر السكك الحديدية، قبل لحظات من اندفاع القطار ناحيتها بأقصى سرعة، مما تسبب في اصطدام مروع، قذف الشاحنة المحملة بالبضائع بعيداً عن مسار القطار، ليخرج بعدها القطار عن مساره، حسب المرأة التي بثت وشاركت اللقطات عبر موقع التواصل الاجتماعي"X".
ويمكن سماع سائق السيارة الذي صور الفيديو وهو يصيح "يا إلهي"، بينما كانوا يشاهدون التصادم المروع.
وقال ضباط من شرطة مقاطعة باركر: لم يصب أحد في الحادث، ولكن الطريق مغلق في كلا الاتجاهين، وطواقم الإطفاء وفرق المواد الخطرة تتواجد في مكان الحادث لإزالة تسرب الديزل، لم يتم سكب أو إطلاق أي مواد كيميائية أخرى، ولا يوجد خطر على الجمهور.