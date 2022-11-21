شعر به سكان القاهرة.. زلزال قوي يهز جزيرة كريت باليونان

ومن بين الآثار التي دمرها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، كاتدرائية سان بنديتو في نورشيا، إحدى أشهر مدن إقليم أومبريا، وهي كنيسة يعود بناؤها إلى القرن الرابع عشر لتخليد قديس أوروبا بيندكيت، كما انهارت أيضا كاتدرائية سانتا ماريا أرجينتيا في نورشيا التي تعود للقرون الوسطى.