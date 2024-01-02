لوس أنجلوس.. سقوط ثلاثة قتلى وعدة جرحى في عمليتي إطلاق نار منفصلتين يوم رأس السنة

وقالت شرطة هوثورن إن ضحية ذكراً أُصيب بطلقات نارية تم نقله إلى المستشفى من مكان الحادث بالقرب من مركز تسوّق في شارع كرينشو وشارع روسكرانس، حسبما ذكرت "كيه أيه بي سي".