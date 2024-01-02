لوس أنجلوس.. سقوط ثلاثة قتلى وعدة جرحى في عمليتي إطلاق نار منفصلتين يوم رأس السنة

أعلنت الشرطة الأمريكية سقوط ثلاثة قتلى وعدة جرحى في عمليتَي إطلاق نار منفصلتيْن في مقاطعة لوس أنجلوس بعد وقت قصير من حلول العام الجديد.
وأفادت قناة "كيه أيه بي سي - تي في" بأن ضباط قسم شرطة هوثورن استجابوا لبلاغ إطلاق نار نحو الساعة 12:30 صباح الإثنين.
وقالت شرطة هوثورن إن ضحية ذكراً أُصيب بطلقات نارية تم نقله إلى المستشفى من مكان الحادث بالقرب من مركز تسوّق في شارع كرينشو وشارع روسكرانس، حسبما ذكرت "كيه أيه بي سي".
وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إن أربعة جرحى آخرين وصلوا إلى مستشفيات المنطقة بوسائل أخرى.
وأعلن في وقتٍ لاحقٍ وفاة ضحية أنثى بالغة.. ذكرت "كيه أيه بي سي" أن أحد المصابين الآخرين تم إدراجه في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.
لم يتم اعتقال أي شخصٍ على الفور في إطلاق النار الذي يحقّق فيه مكتب المأمور.