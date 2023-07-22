على غرار العواصف والأعاصير.. دعوات بإطلاق أسماء على "موجات الحر"

دعا عدد من خبراء الطقس في أوروبا وأمريكا إلى ضرورة إطلاق أسماء على موجات الحر في فصل الصيف، بعد قيامهم بتسمية بعض الموجات بأسماء غير رسمية من قبل الهواة في مجال الأرصاد الجوية.