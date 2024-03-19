بعد القرار الأمريكي.. ما هي مادة الأسبستوس للبناء؟ ولماذا تم حظرها؟

والأسبستوس بات محظورًا في أكثر من 50 دولة، وانخفض استخدامه في الولايات المتحدة لعقود من الزمن، والشكل الوحيد منه المعروف أنه يتم استيراده أو معالجته أو توزيعه حاليا للاستخدام في الولايات المتحدة هو أسبستوس الكريسوتيل، الذي يتم استيراده من البرازيل وروسيا، ويتم استخدامه في صناعة الكلور والقلويات التي تنتج مواد التبييض والصودا الكاوية وغيرها من المنتجات، حسب وكالة "أسوشيتد برس".