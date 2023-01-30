"الصحة المصرية" تكشف عن تفشي متحور جديد من كورونا.. جرعات إضافية لمواجهته

كشفت وزارة الصحة المصرية، عن انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في البلاد، وبدأت تظهر إصابات به بين المواطنين؛ لافتة إلى أنه يُعتبر سلالة فرعية من أوميكرون، ويستطيع أن ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بغيره من السلالات.