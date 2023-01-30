"الصحة المصرية" تكشف عن تفشي متحور جديد من كورونا.. جرعات إضافية لمواجهته

كشفت وزارة الصحة المصرية، عن انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في البلاد، وبدأت تظهر إصابات به بين المواطنين؛ لافتة إلى أنه يُعتبر سلالة فرعية من أوميكرون، ويستطيع أن ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بغيره من السلالات.
وأعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، عن انتشار المتحور الجديد؛ مشيرًا إلى أنه هو نفسه متحور "إكس بي بي 1"؛ موضحًا أن مصر وصلها هذا المتحور وبدأت تظهر إصابات.
وأضاف "حسني" -وفق "العربية"- أنه برغم انتشار هذا المتحور؛ فإنه أقل في حدته من المتحورات السابقة، ولم تسجل البلاد ما يفيد تزايد معدل الوفيات أو الحالات الحرجة التي تستدعي دخول المستشفيات والرعايات.
بدورها أكدت وزارة الصحة في مصر أنها استعدت لمواجهة أي متحورات؛ مشيرة إلى أن اللقاحات المتوافرة حاليًا صالحة لمقاومة المتحور الجديد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنه تم توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل للتعامل بفاعلية وأمان مع متحور أوميكرون وجميع متحورات كورونا؛ حيث تصل أول شحنة بإجمالي مليون جرعة خلال أسبوعين؛ على أن تصل باقي الشحنات خلال مارس المقبل.
وأضاف "عبدالغفار" أن المتحور الجديد يُعتبر سلالة فرعية من أوميكرون، ويستطيع أن ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بغيره من السلالات.