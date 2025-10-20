حطام فضائي غامض يثير حيرة الخبراء في صحراء أستراليا

ويُذكر أن سقوط الحطام الفضائي على اليابسة يُعد أمرًا نادرًا، بسبب الإجراءات المتبعة لتفادي مثل هذه الحوادث، من بينها العودة المتحكم بها للمركبات، وتصميمها بمواد قابلة للاحتراق الكامل في الغلاف الجوي. كما أن نسبة تغطية الأرض بالمحيطات تزيد احتمالات سقوط هذه الأجسام في المياه لا على اليابسة.