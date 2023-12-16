"مات جائعًا".. تشييع جثمان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في خانيونس

شُيع صباح السبت، جثمان سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي قتل الجمعة، إثر قصف إسرائيلي على خان يونس. وأصيب في القصف أيضًا مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، الذي كان معه لتغطية القصف على مدرسة وسط خان يونس.