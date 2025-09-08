روسيا تعلن عن لقاح جديد للسرطان.. نتائج أولية "مبشرة" بفعالية 100%

ويرى باحثون أن هذه الخطوة تمثل تقدماً علمياً لافتاً، لكنها تحتاج إلى مزيد من التجارب الموسعة للتأكد من فعالية اللقاح على نطاق أوسع. ويأتي الإعلان الروسي في وقت تتسابق فيه شركات عالمية كبرى، مثل موديرنا وBioNTech وMerck، لتطوير لقاحات مشابهة لمكافحة أمراض سرطانية مختلفة.