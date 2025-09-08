روسيا تعلن عن لقاح جديد للسرطان.. نتائج أولية "مبشرة" بفعالية 100%

أعلنت روسيا عن تطوير لقاح جديد لعلاج السرطان يحمل اسم “Enteromix”، يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، ويستهدف في مرحلته الأولى سرطان القولون.
وكشفت النتائج الأولية للتجارب السريرية أن اللقاح حقق فعالية وسلامة بنسبة 100% لدى المرضى المشاركين، مع مؤشرات على تراجع حجم الأورام وتحسن معدلات البقاء. وقد عُرضت هذه البيانات خلال فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، فيما تستعد وزارة الصحة الروسية لبحث اعتماده رسمياً خلال الفترة المقبلة.
ويرى باحثون أن هذه الخطوة تمثل تقدماً علمياً لافتاً، لكنها تحتاج إلى مزيد من التجارب الموسعة للتأكد من فعالية اللقاح على نطاق أوسع. ويأتي الإعلان الروسي في وقت تتسابق فيه شركات عالمية كبرى، مثل موديرنا وBioNTech وMerck، لتطوير لقاحات مشابهة لمكافحة أمراض سرطانية مختلفة.
ويؤكد خبراء أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم اللقاحات الشخصية يعزز فرص الوصول إلى علاجات مبتكرة للسرطان، إلا أن الطريق ما زال طويلاً قبل الإعلان عن علاج حاسم للمرض.