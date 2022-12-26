المنخفض القبرصي وصل الأردن.. شاهد ما حدث على الطرق وتحذير "أحمر" من السيول
أصبحت الأردن تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية.
أمطار غزيرة
وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة بين الحين والآخر، ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.
ومع ساعات الليل تضعف الهطولات في المناطق الشمالية من المملكة مع بقائها ماطرة في باقي المناطق، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل تساقط زخات من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية ولفترة محدودة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 50-60 كم/ساعة.
تحذير أحمر
وأطلقت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، الأحد، تحذيراً "أحمر" عالياً من خطر تشكل السيول يوم الإثنين، إثر تأثر الأردن بمنخفض جوي يؤدي إلى هطل مطري غزير في معظم المحافظات.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب في بيان، إن منخفضا جويا تشكل على سواحل البحر الأبيض المتوسط ويتحرك نحو الشرق، ويبدأ تأثيره على الأردن مع ساعات الصباح الباكر الإثنين.
ضباب على الطرق
وكشف شريط فيديو عن تشكل حالة من الضباب الكثيف على الطرق، ودعت الإدارات المرورية السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب، نظرا لتشكل حالة من الضباب الكثيف في محطة رأس النقب والصفاوي باتجاه البشرية المناطق الشرقية ومحطة سهل الدبة الأمنية.