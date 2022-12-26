المنخفض القبرصي وصل الأردن.. شاهد ما حدث على الطرق وتحذير "أحمر" من السيول

ومع ساعات الليل تضعف الهطولات في المناطق الشمالية من المملكة مع بقائها ماطرة في باقي المناطق، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل تساقط زخات من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية ولفترة محدودة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 50-60 كم/ساعة.