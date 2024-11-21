للمرة الأولى.. لقاء يجمع أطول وأقصر امرأتين في العالم "فيديو"

تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السنوية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، التقت للمرة الأولى أطول وأقصر امرأتين في العالم لتناول الشاي في لندن.
وتعد متخصصة التكنولوجيا التركية روميسا جيلجي البالغة 27 عاماً أطول امرأة في العالم بطول 215.16 سم، بينما الفنانة الهندية جيوتي أمجي، البالغة 30 عاماً الأقصر حيث لا يتجاوز طولها 62.8 سم.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، تعاني جيلجي من حالة نادرة تسمى "متلازمة ويفر" والتي تسبب نمواً متسارعاً وتشوهات هيكلية، بينما تعاني أمجي من التقزم.
وقال رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية كريج جلينداي: "تتمحور موسوعة غينيس للأرقام القياسية حول الاحتفال بالاختلافات، ومن خلال الجمع بين هاتين المرأتين الرائعتين والرمزيتين، يمكنهما مشاركة وجهات نظرهما حول الحياة مع بعضهما ومعنا أيضاً".