للمرة الأولى.. لقاء يجمع أطول وأقصر امرأتين في العالم "فيديو"

وقال رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية كريج جلينداي: "تتمحور موسوعة غينيس للأرقام القياسية حول الاحتفال بالاختلافات، ومن خلال الجمع بين هاتين المرأتين الرائعتين والرمزيتين، يمكنهما مشاركة وجهات نظرهما حول الحياة مع بعضهما ومعنا أيضاً".