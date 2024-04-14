"الكل يركض".. شاهد لحظة هروب إسرائيليين للملاجئ أثناء الهجوم الإيراني
احتمى عدد من الإسرائيليين في الملاجئ، بعدما شنت إيران هجومًا غير مسبوق بطائرات بدون طيار وصواريخ على "إسرائيل"؛ حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ودوت الانفجارات في أنحاء مدن عدة حول القدس، وأضاءت الانفجارات الأفق باللون الأحمر؛ بينما قام السكان بتخزين المياه ولجأوا إلى الملاجئ.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر هروبًا جماعيًّا لإسرائيليين إلى الملاجئ للاحتماء بها؛ بينما تُسمع أصوات صراخ وعويل.
وحسب موقع "الحرة"، قال إلياهو بركات، وهو صاحب محل بقالة يبلغ من العمر 49 عامًا في حي "مأمن الله": "كما ترون، المكان فارغ، الجميع يركضون".
وتابع "بركات" أن الكثير من الأشخاص زاروا متجره لتخزين الإمدادات (المياه، والغذاء، وكل شيء).
وأضاف: "في العادة نغلق عند الساعة الواحدة، لكننا سنبقى مفتوحين".
وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت الأحد: إن إيران أطلقت أكثر من 200 مسيرة وصاروخ باتجاه إسرائيل؛ مضيفًا أنه تم اعتراض "الغالبية العظمى" منها؛ لكن "أضرارًا طفيفة" لحقت بقاعدة عسكرية.