بخدعة خبيثة.. لصّ يكشف كيف سرق المئات من أجهزة آيفون وتطبيق جديد من "أبل" لمواجهته

ويشرح في مقابلته مع الصحيفة أنه كان يتجه دائمًا إلى المقاهي والحانات ذات الإضاءة الخافتة والممتلئة بالناس، حيث يستهدف الشباب في سن الجامعات، خاصة من يكونون في "حالة سكر ولا يعرفون ما يحدث على أرض الواقع"، مشيرًا إلى أن النساء عادةً ما يكنّ أكثر "حذرًا وتنبهًا للسلوكيات المشبوهة".