اكتشاف مفاجئ وراء رائحة فم طفل.. طبيب يستخرج حصوات من لوزتيه

واجه الطفل الصيني "شياو فاي" (7 أعوام) عزلة ومضايقات متكررة من زملائه في المدرسة، بسبب رائحة كريهة كانت تنبعث من فمه، جعلتهم يهمسون عنه ويتجنبون اللعب معه، حتى اندلع شجار بينه وبين أحد زملائه، ما دفع والدته للقلق وأخذته إلى المستشفى لمعرفة السبب.