اكتشاف مفاجئ وراء رائحة فم طفل.. طبيب يستخرج حصوات من لوزتيه

واجه الطفل الصيني "شياو فاي" (7 أعوام) عزلة ومضايقات متكررة من زملائه في المدرسة، بسبب رائحة كريهة كانت تنبعث من فمه، جعلتهم يهمسون عنه ويتجنبون اللعب معه، حتى اندلع شجار بينه وبين أحد زملائه، ما دفع والدته للقلق وأخذته إلى المستشفى لمعرفة السبب.
وبحسب تقرير نشره موقع "ذا هارتي سول"، فقد كشف الأطباء أن السبب المفاجئ للرائحة هو وجود حصوات في اللوزتين، وهي رواسب صلبة صغيرة تتكون في شقوق اللوزتين بالبلعوم نتيجة تراكم جزيئات طعام وخلايا ميتة ومخاط وبكتيريا، وتصدر رائحة فم كريهة.
وأوضح الطبيب المعالج أن الحصوات، عند استخراجها، أطلقت رائحة قوية أكدت أنها المصدر الرئيس لرائحة فم الطفل.
وبعد إزالتها، طبقت والدة "شياو فاي" تعليمات طبية صارمة شملت تحسين روتين نظافة الفم، وتقليل السكر في النظام الغذائي، والاعتماد على أطعمة كاملة وصحية.
وبفضل العناية المستمرة، اختفت الرائحة المزعجة، واستعاد الطفل قبوله الاجتماعي بين أقرانه، الذين رحبوا بعودته إلى صفوف اللعب والدراسة.