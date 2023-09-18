مصر.. مقتل دبلوماسي خليجي بطريقة مروعة

كما أوضحت المعاينة، وجود بعثرة في كامل محتويات الشقة، مما يكشف أن المتهم كان يبحث عن أي متعلقات ثمينة لسرقتها عقب الجريمة، ولم يتم حصر المسروقات حتى الآن؛ لعدم الإلمام بمحتويات الشقة ومتعلقات الضحية قبل مقتله.