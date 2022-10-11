مطار يتحدى الهبوط... شاهد مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة

في هذا اليوم تحديدًا، كان على الطيار مكافحة رياح معاكسة عالية عند اقترابه من المدرج، ولكن الطيار تمكن بمناورة رائعة من تعديل وضع الطائرة حتى لمس الأرض أخيرًا، وسار في طريقه رغم الصعوبات.