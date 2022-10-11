مطار يتحدى الهبوط... شاهد مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة

كشف شريط فيديو مروع عن هبوط مذهل قام به طيار وهو يطير إلى مطار ماديرا، المعروف باسم مطار كريستيانو رونالدو الدولي، في البرتغال.
وحسب موقع "إنسايد إديشن" الإخباري، يتمتع مطار ماديرا بشهرة كبيرة باعتباره أحد أكثر المطارات تحديًا للطيارين في العالم، بسبب وقوعه على جزيرة ولقوة الرياح والعواصف حوله، لتصبح عمليات الهبوط الصعبة فيه أمرًا طبيعيًا تمامًا.
في هذا اليوم تحديدًا، كان على الطيار مكافحة رياح معاكسة عالية عند اقترابه من المدرج، ولكن الطيار تمكن بمناورة رائعة من تعديل وضع الطائرة حتى لمس الأرض أخيرًا، وسار في طريقه رغم الصعوبات.