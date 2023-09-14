مصر.. السفارة الروسية توجّه نداء للسياح بعد هجوم القرش في دهب

وطلبت السفارةُ الروسية في مصر من السياح الالتزامَ بالقيود المفروضة على السباحة في المناطق المحظورة من قبل السلطات المصرية، بعدما أعلنت وزارةُ البيئة المصرية تعرضَ امرأة مصرية لإصابة جرّاء هجوم سمكة قرش قبالة سواحل منتجع دهب.