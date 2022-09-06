مصر أم الهند؟.. قصة صورة الصبي التي خدعت المصريين

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورةً يدّعي ناشروها أنها لصبيّ مصريّ يدرس أمام منزله في ضوء مصباح الشارع.. إلا أنّ هذه الصورة لا علاقة لها بمصر، وهي منشورة في حسابات هنديّة قبل أيام.