فتش عن اللقاح.. "موديرنا" تذهب بـ"فايزر" و"بيونتيك" إلى المحكمة!

وأكدت "موديرنا" أنها "بدأت في تطوير تقنية الرنا الخاصة بها عام 2010، وقد ساعد ذلك الشركة على إنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19 بسرعة بعد بدء الجائحة مطلع عام 2020"، وبحلول نهاية ذلك العام، كان المنظمون الأمريكيون قد أجازوا لقاحي فايزر وموديرنا لاستخدامهما، بعد أن أظهرت الأبحاث السريرية فعاليتهما، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".