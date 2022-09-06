رعب هوليودي.. مخلوقات تأكل اللحم وتسبب النزيف ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا

وفي عام 2017، تم إدخال صبي يبلغ من العمر 16 عامًا إلى المستشفى، بعد أن تعرض لهجوم من قبل سرب من قشريات قارضة، وفي البداية لم يدرك الصبي ما حدث، إلا أنه عندما خرج من الماء، رأى أن القشريات قد مزقت قطعًا من الجلد من قدميه، والتي لم تتوقف عن النزيف، وبدت وكأنها "إصابة حرب"، وفقًا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.