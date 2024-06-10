"القبة الحرارية " تضرب مصر.. خبراء: الحرارة وصلت لدرجات قياسية وهذه أسباب تكرار الموجات

لكن في السنوات الماضية لم يكن الأمر بهذه الحدة وفق مدير التنبؤات بالأرصاد الجوية المصرية، الذي أضاف أنه "عندما كانت تُسجل هذه الدرجات شديدة الحرارة؛ كان الأمر يقتصر على يوم أو يومين وعلى فترات زمنية متباعدة؛ لكن الأمر تغير خلال السنوات الأخيرة، بتكرار الموجات شديدة الحرارة لأكثر من مرة في العام الواحد، وبدرجات حرارة قياسية".