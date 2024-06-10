"القبة الحرارية " تضرب مصر.. خبراء: الحرارة وصلت لدرجات قياسية وهذه أسباب تكرار الموجات

شهدت مصر ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما وصلت إلى حاجز الـ50 درجة على مدينة أسوان جنوبي البلاد في الساعات الماضية، وسط تساؤلات عن الأسباب وراء تكرار تلك الموجات الحارة على فترات قريبة.
ووفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فقد بلغت درجة الحرارة على أسوان 49.6 درجة مئوية في الظل الخميس الماضي، متصدرة بذلك أعلى درجات الحرارة المسجلة على الإطلاق في العالم في هذا اليوم.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فقد أرجع خبراء الأرصاد الجوية السبب وراء ذلك إلى تمركز ما يسمى بـ"القبة الحرارية القوية" على المحافظات التي شهدت ارتفاعات قوية وعنيفة في درجات الحرارة.
هذا إلى جانب تأثر مصر برياح شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية، مع الارتفاع الحاد في نسب الرطوبة.
يأتي ذلك وسط تحذيرات من موجة جديدة "شديدة الحرارة" تضرب البلاد بداية من الأربعاء المقبل ولمدة 10 أيام، في الوقت الذي أشار فيه مركز معلومات المناخ إلى أن "التوقعات تشير إلى ارتفاع الحرارة أثناء الموجة إلى قيم قياسية".
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مدير التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين، أن "السبب الرئيسي وراء تكرار تلك الموجات شديدة الحرارة هو التغيرات المناخية".
وأوضح "شاهين" أن مصر لم تعتد تسجيل مثل هذه المؤشرات شديدة الحرارة إلا في مرات نادرة؛ إذ حدث ذلك قبل نحو عقدين من الزمن وبالتحديد في العام 2002 حينما سجلت مدينتا دراو والخارجة المجاورتان لأسوان درجات الحرارة نفسها (49.6 درجة) في عاميْ 2006 و2007 على التوالي.
لكن في السنوات الماضية لم يكن الأمر بهذه الحدة وفق مدير التنبؤات بالأرصاد الجوية المصرية، الذي أضاف أنه "عندما كانت تُسجل هذه الدرجات شديدة الحرارة؛ كان الأمر يقتصر على يوم أو يومين وعلى فترات زمنية متباعدة؛ لكن الأمر تغير خلال السنوات الأخيرة، بتكرار الموجات شديدة الحرارة لأكثر من مرة في العام الواحد، وبدرجات حرارة قياسية".
ومع ذلك، أشار إلى أن من الوارد أن تتعرض مصر لمثل هذه الموجات الحارة مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع الاقتراب من بداية فصل الصيف يوم 21 يونيو الجاري.
وعن توقعاته لصيف هذا العام، قال شاهين: "وفقًا للبيانات المناخية والتنبؤات الفصلية، فصيف هذا العام سيكون أعلى من المعدل الطبيعي بنحو درجة إلى درجتين في المتوسط، وبالتالي سيكون صيفًا ساخنًا مع ارتفاع نِسَب الرطوبة ووجود موجات شديدة الحرارة".
بدوره، يرى استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة الدكتور سمير طنطاوي، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي ضرب محافظات مصرية، يندرج تحت "الأحداث المناخية المتطرفة نتيجة تغير المناخ وزيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي".
وحدد "طنطاوي" توقعاته بشأن تأثير التغيرات المناخية على الأحوال الجوية في عدد من النقاط، قائلًا:
- نحن لم نعتد على مثل هذه الأحداث المناخية المتطرفة سواءً "الزيادة الشديدة أو الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، أو حدوث موجات جفاف وفيضانات"، وكل ذلك بسبب عدم الاتزان في الحالة المناخية.
- مصر من الدول محدودة المساهمة في غازات الاحتباس الحراري؛ لكن ما دام هناك زيادة في تركيزات تلك الغازات عالميًّا، فإن من المتوقع أن تزداد وتيرة الأحداث المناخية الجانحة.
- المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أصدرت تقريرًا قبل شهور أشارت فيه إلى أن 2023 هو العام الأحر على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وبالتالي فالأمور تزداد تطرفًا عامًا تلو الآخر.
- بشكل عام، من المتوقع أن تكون هناك زيادة في الموجات الحارة والأحداث المناخية المتطرفة على مستوى العام، ومصر من الدول الأكثر تأثرًا بتلك الموجات.
- وقبل ذلك حذرت الأمم المتحدة من أن هناك "احتمالًا كبيرًا" بأن يشهد العام 2024 درجات حرارة غير مسبوقة، بعدما اختتم العام الماضي عقدًا كان الأكثر حرًّا على الإطلاق.