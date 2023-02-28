الكويت.. أزمة نظافة "متزايدة" تضرب "واجهة البلاد"

وبحسب "القبس"، فإن عدم تجديد عقد النظافة في مطار البلاد يعود للإجراءات والمراحل المتبعة في وزارة المالية ولجنة المناقصات و"الفتوى والتشريع"، ثم ديوان المحاسبة الذي أرسل بدوره بعض الاستفسارات إلى الإدارة المالية التابعة للطيران المدني، والأخيرة أرسلت بدورها هذه الاستفسارات لإدارة العمليات، وهي الجهة المعنية بمراقبة بنود العقد وتفاصيله، لكنها لم ترد حتى الآن، وبذلك دخل عقد النظافة في دائرة الجمود ولم يجدد منذ 8 أشهر.