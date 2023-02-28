الكويت.. أزمة نظافة "متزايدة" تضرب "واجهة البلاد"

تتفاقم أزمة النظافة في مطار الكويت الدولي جراء الإهمال والنقص في أعداد العمالة وعدم توافر المستلزمات المطلوبة للتنظيف، حسب صحيفة "القبس" المحلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن نسبة العمال في المطار لا تغطي سوى 40 بالمئة من احتياجات المباني والممرات والمنشآت الحيوية داخل منفذ البلاد الجوي.
وحسب موقع "الحرة"، عزت الصحيفة أسباب تردي خدمات النظافة في المطار إلى عدم تجديد عقود المناقصات، وغياب التخطيط لتطوير الخدمات، وكذلك تأخير مستحقات الشركات العاملة، فضلاً عن عدم الالتزام بالعقود المبرمة.
وأشارت إلى أن المنافسة مع مطارات الدول المجاورة، لا تأتي لمصلحة الكويت، خصوصًا أن المطار يعتبر "واجهة البلاد".
وبحسب "القبس"، فإن عدم تجديد عقد النظافة في مطار البلاد يعود للإجراءات والمراحل المتبعة في وزارة المالية ولجنة المناقصات و"الفتوى والتشريع"، ثم ديوان المحاسبة الذي أرسل بدوره بعض الاستفسارات إلى الإدارة المالية التابعة للطيران المدني، والأخيرة أرسلت بدورها هذه الاستفسارات لإدارة العمليات، وهي الجهة المعنية بمراقبة بنود العقد وتفاصيله، لكنها لم ترد حتى الآن، وبذلك دخل عقد النظافة في دائرة الجمود ولم يجدد منذ 8 أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن النقص الكبير في عمال النظافة حاليًا يظل "بلا مبررات أو أسباب واضحة مفهومة ومعلومة".
وبعد جولة أجرتها "القبس" في بالمطار، ذكرت الصحيفة أن المبنى 1 يشهد "مظاهر غير حضارية وإهمالًا لا يليقان بالمنفذ الجوي"، لا سيما فيما يتعلق بنظافة دورات المياه وبعض ممرات المطار.