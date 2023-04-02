أقنعه بالانتحار بعد 6 أسابيع صداقة.. روبوت دردشة يدفع رجلاً لإنهاء حياته!

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية في بلجيكا، أن رجلا أقدم على الانتحار بعد محادثات استمرت نحو 6 أسابيع مع روبوت دردشة على شكل تطبيق يحمل اسم "إليزا" Eliza، الذي يستعمل نموذجاً لغوياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي.