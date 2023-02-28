الإمارات تستعد لـ "قرقيعان".. مستلزمات "حق الليلة" و"شهر رمضان" تغزو الأسواق

وتحتفي الأسر الإماراتية في منتصف شهر شعبان من كل عام بمناسبة "حق الليلة" أو "قرقيعان" التقليدية والمتوارثة عبر الأجيال، وذلك احتفالاً بقرب حلول شهر رمضان ولتذكير الأطفال باقتراب موعد قدوم الشهر المبارك، وفي كل عام تبدأ الأسواق بالتنافس من خلال عرض منتجاتها الخاصة بالمناسبة.