الإمارات تستعد لـ "قرقيعان".. مستلزمات "حق الليلة" و"شهر رمضان" تغزو الأسواق

احتلت مستلزمات حق الليلة -ليلة النصف من شعبان- وشهر رمضان، مساحات واسعة من واجهات وأرفف المحال والمراكز التجارية في الإمارات في تلبية لاحتياجات المجتمع المحلي الذي يقبل بكثافة على التحضير لاستقبال المناسبتين ابتهاجاً وإحياءً للموروث الشعبي والعادات والتقاليد الخاصة باستقبال شهر الصيام.
وتحتفي الأسر الإماراتية في منتصف شهر شعبان من كل عام بمناسبة "حق الليلة" أو "قرقيعان" التقليدية والمتوارثة عبر الأجيال، وذلك احتفالاً بقرب حلول شهر رمضان ولتذكير الأطفال باقتراب موعد قدوم الشهر المبارك، وفي كل عام تبدأ الأسواق بالتنافس من خلال عرض منتجاتها الخاصة بالمناسبة.
ووفق موقع 24 الإماراتي، تقدّم الأسواق للمستهلك عديداً من الخيارات المختلفة من صناديق هدايا خاصة بـ "حق الليلة" والزينة الخاصة بها، إضافة إلى عروضها الخاصة على الحلويات التي يتم توزيعها على الأطفال لنشر السعادة والفرح بينهم.
كما تطرح الأسواق إضافة إلى المتاجر الإلكترونية، عديداً من الأدوات المنزلية التي تشمل الدلات، والأكواب، والصحون المزينة برسوماتٍ خاصة بشهر رمضان المبارك، فضلاً عن بيع الفوانيس والإضاءات وغيره من زينة الشهر الفضيل.