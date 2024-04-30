ربح 37 مليار دولار في 5 أيام.. ماسك يقترب من تجاوز بيزوس على سلم الثراء

وكان ماسك قد وصل إلى بكين الأحد، في زيارة مفاجئة، وقال مصدر مطّلع إن من المتوقع أن يلتقي ماسك، خلال الزيارة بمسؤولين كبار لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية في الصين والحصول على إذن لنقل بيانات للخارج.