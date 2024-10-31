متى تقدم الأجهزة الذكية للأطفال؟ خبراء: 6 قواعد للوالدين من أجل أفضل استفادة للطفل

قد يكون طفلك جاهزًا عاجلاً أم آجلاً، اعتمادًا على مستوى الإشراف المطلوب، تقول جيني جاليندو، مشرفة التكنولوجيا التعليمية في منطقة مدرسة مقاطعة ماناتي في ولاية فلوريدا: "في بيئة خاضعة للإشراف، يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع أو خمس سنوات من المشاركة في أنشطة التعلم باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من جميع الأنواع.. لكن في البيئة غير الخاضعة للإشراف، لا أوصي بشراء هاتف ذكي أو جهاز لوحي لطفل حتى سن 11 إلى 13 عامًا على الأقل."