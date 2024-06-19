باحثون يكتشفون مرضًا نادرًا يؤدي إلى معرفة الجينات المرتبطة بالشيخوخة

وفي التفاصيل، يتسبب مرض الأوعية الدموية الصغيرة في تلف الشرايين والشعيرات الدموية الصغيرة؛ ما يقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء الحساسة، مثل العين والدماغ والكلى.. ويمكن أن يحدث بسبب الشيخوخة، وارتفاع ضغط الدم والتشوهات الجينية. وأوضحت الأبحاث أن اعتلال الأوعية الدموية الشبكية مع الاعتلال الدماغي الأبيض RVCL هو مرض الأوعية الدموية الصغيرة الناجم عن طفرة موروثة في جين TREX1، وهو جين نادر، ومع أقل من 200 حالة معروفة في جميع أنحاء العالم تتطور الأعراض بين سن 35 و55، وتؤثر على الكبد والكلى والعينين والدماغ؛ ما يؤدي إلى تلف الأعضاء وفشلها، والوفاة المبكرة، وفقًا لـ"العربية نت".