دراسة: مستحضرات تجميل وعناية شخصية يمكن أن تنقل سمومًا للجسم تبقى للأبد

ومن المعروف أن مركبات PFAS يمكن أن تدخل الجسم عن طريق الطعام والماء الملوثين، وكذلك عن طريق استنشاق الهواء الملوث، ولكن كان يُعتقد سابقًا أن هذه المركبات غير قادرة على اختراق حاجز الجلد، وتضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة المحدودة التي تثبت أن التعرض الجلدي لمركبات PFAS يمكن أن يؤدي إلى امتصاصها عبر الجلد.