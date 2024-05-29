من الهند إلى الشرق الأوسط وأوروبا.. دراسةٌ تكشف كيف غزت الصراصير كوكب الأرض

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي وعالم الأحياء التطوري، تشيان تانغ: "كان هدفنا الأساسي هو إظهار كيف يمكن للحشرات أن تنتقل مع البشر، وكيف يمكن لعلم الوراثة أن يعوض الجزء المفقود من السجلات التاريخية".

وحسب "تانغ"، الذي يعمل كباحث مشارك في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد؛ فإن البيانات الجينومية (الوراثية) من العينات، أظهرت أن نَسَب الصرصور الحديث يعود إلى ما هو أبعد بكثير من ظهوره في أوروبا في القرن الثامن عشر.