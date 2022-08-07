"قمر سمكة الحفش".. آخر "بدر عملاق" في 2022 يطل على سماء الأرض الخميس

وسيبدو القمر كاملًا من الأربعاء إلى الجمعة؛ ولذلك سيكون بمثابة عائق لهواة الفلك في مراقبة أنشطة السماء الأخرى؛ حيث تتزامن ذروة اكتمال القمر في 11 أغسطس مع زخات شهب البرشاويات، التي تُعد أحد أفضل زخات النيازك لهذا العام. وهذا الحدث ناتج عن مرور ذيل المذنب 109P / Swift- Tuttle بالأرض، والذي يستغرق 133 عامًا للدوران حول الشمس.