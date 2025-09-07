اشتعال حرائق غابات جديدة في البرتغال وإسبانيا

وكانت إسبانيا قد رفعت الأحد الماضي حالة الطوارئ التي استمرت عدة أسابيع نتيجة موجة حرائق تعد من الأسوأ في السنوات الأخيرة، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأتت النيران على أكثر من (300) ألف هكتار.