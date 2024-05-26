حدث فريد.. "موكب كوكبي" يزور الأرض أول يونيو

وتحدث محاذاة الكواكب لأن جميع كواكب النظام الشمسي تدور حول الشمس بشكل أو بآخر على مستوى مسطح يسمى "دائرة الكسوف" أو "منطقة البروج". بعضها أعلى أو أسفل هذا المستوى بقليل، لكنهم في نفس المستوى تقريبًا. ويرجع ذلك إلى الطريقة التي تتشكل بها النجوم، بما في ذلك الشمس.