شركة هندية تفرض غرامة مالية كبيرة على إزعاج الزملاء خلال العطلات

عند الإعلان عن السياسة الجديدة، نشرت الشركة على حساب "لينكد إن" الخاص بها، تشير إلى أنها عملت على فصل تام بين الموظف والشركة خلال فترة عطلته، موضحة أنه يتم فصل جميع وسائل الاتصال الممكنة، مثل رسائل بريد إلكتروني أو حتى مجموعات واتساب، لضمان عدم تمكن أي شخص من نظام العمل في الشركة من الاتصال بالزملاء أثناء وجودهم في فترة الراحة التي يستحقونها.