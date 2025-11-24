"بوتوكس طبيعي".. سمّ النحل يُقلّل التجاعيد خلال أسابيع

في دراسة استمرت 28 يومًا على 23 امرأة، أظهر كريم سمّ النحل تحسّنًا في ملمس البشرة وانخفاضًا في عمق التجاعيد. كما بينت تجربة أخرى استمرت 12 أسبوعًا على 22 سيدة يعانين من تجاعيد حول العين، تراجعًا ملحوظًا في عدد التجاعيد ومساحتها وعمقها.