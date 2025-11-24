"بوتوكس طبيعي".. سمّ النحل يُقلّل التجاعيد خلال أسابيع

يُحدث سمّ النحل ثورة في عالم العناية بالبشرة، ليصبح أحد أبرز المكونات الطبيعية الصاعدة في مكافحة علامات التقدم في السن، حيث أثبتت دراسات حديثة أن الببتيد الرئيس فيه، المعروف بـ"الميليتين"، قادر على تحفيز آليات الإصلاح الذاتي في الجلد.
ويعمل الميليتين من خلال محاكاة إصابة طفيفة ومتحكّم بها، تدفع الجلد إلى إنتاج المزيد من الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك، ما يسهم في تحسين مظهر البشرة وتقليل التجاعيد.
وجذب هذا المركّب الطبيعي اهتمام ماريا هاتزيستيفانيس، مؤسسة علامة "روديال" للعناية بالبشرة، التي طوّرت سيروم "سمّ النحل الفائق" بالتعاون مع فريق من العلماء، مستخلَص من ببتيدات الميليتين.
وبحسب الشركة، صُمّم السيروم لتحفيز إنتاج الكولاجين، وشدّ البشرة، وتقليل الخطوط الدقيقة، وتحقيق مظهر أكثر نضارة وامتلاء.
في دراسة استمرت 28 يومًا على 23 امرأة، أظهر كريم سمّ النحل تحسّنًا في ملمس البشرة وانخفاضًا في عمق التجاعيد. كما بينت تجربة أخرى استمرت 12 أسبوعًا على 22 سيدة يعانين من تجاعيد حول العين، تراجعًا ملحوظًا في عدد التجاعيد ومساحتها وعمقها.
يحفز الميليتين استجابة شبيهة بالإصابة الطفيفة، تنشط الدورة الدموية الدقيقة، وتدفع الخلايا الليفية لتعزيز البنية الداعمة للبشرة، مما يقلل الترهل ويزيد السماكة والمرونة. كما يدعم إنتاج الكولاجين، ويوسّع الأوعية الدقيقة، ويحفّز استجابة مناعية طفيفة تساعد على إصلاح الجلد دون التسبب بالالتهاب.
يحتوي سيروم "روديال" على خلايا P-Cell المشتقة من الخلايا الجذعية للفلفل الأحمر، وهي غنية بمضادات الأكسدة. وقد أظهرت اختبارات أن هذه المكونات تضاعف تقريبًا إنتاج البروتين في خلايا الجلد خلال 24 ساعة، وترفع مرونة البشرة بنسبة تزيد على 20% خلال 20 يومًا.
يؤكد فريق "روديال" أن جمع سمّ النحل يتم بطرق أخلاقية ومستدامة، من خلال صفائح زجاجية تحفّز النحل على إطلاق السم دون الإضرار به، ثم يُجفف ويُنقّى ويُختبر لضمان دقة التركيز قبل استخدامه.
تشير الشركة إلى أن التأثيرات تظهر تدريجيًا؛ حيث يلاحظ المستخدمون تحسنًا فوريًا في إشراق البشرة وامتلائها، وتتحسن الملمس والمرونة خلال الأسابيع التالية، فيما تُسجل نتائج ملحوظة بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر بفضل تكوّن ألياف كولاجين جديدة.