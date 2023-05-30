والدتها اضطرت لدفع تعويض.. شاهد ما فعلته طفلة في صالون تجميل بالصين

ويكشف الفيديو عن طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، وهي تحمل مقصًّا، وتقف خلف امرأة جالسة، وتمر بالمقص على جزء كبير من شعر المرأة، فتقصه بسرعة، قبل أن تدرك المرأة ما يحدث.