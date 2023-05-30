والدتها اضطرت لدفع تعويض.. شاهد ما فعلته طفلة في صالون تجميل بالصين
يقوم الأطفال عادة بتقليد ما يفعله الآباء؛ لكن في هذه الحادثة بأحد صالونات التجميل في الصين، تَحول التقليد إلى مشكلة كبيرة لامرأة كانت تصفف شعرها، وتَسبب في خسائر فادحة لأم الطفلة.
وحسب تقرير مُصَور على موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"؛ فإن ما حدث في هذا الفيديو هو أسوأ كابوس لامرأة في صالون تجميل.
والفيديو التقطته كاميرا مراقبة في صالون تجميل بمحافظة غوانغدونغ، جنوبي الصين.
ويكشف الفيديو عن طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، وهي تحمل مقصًّا، وتقف خلف امرأة جالسة، وتمر بالمقص على جزء كبير من شعر المرأة، فتقصه بسرعة، قبل أن تدرك المرأة ما يحدث.
وحسب الصحيفة؛ فإن صاحبة الصالون هي أم الطفلة، وكانت مشغولة بإعداد شيء ما، حين أخذت الطفلة المقص من على طاولة الأدوات، وتسللت خلف المرأة التي لم ترها، وراحت تقص الشعر.
وعندما أدركت المرأة الضحية ما حدث لشعرها، قامت بالاتصال بالشرطة، وأبلغت عن الحادث.
وتم تغريم أم الطفلة 11.500 يوان (1.630 دولار أمريكي) كتعويض للمرأة عن قص شعرها.
وبعدها اتفقت صاحبة الصالون مع المرأة، على أن يتم تعويضها بـ8 جلسات تجميل مجانًا في الصالون على مدى عامين؛ بدلًا من دفع الأموال.
ولحل مشكلة الشعر، قامت صاحبة الصالون بمنح المرأة خصلات شعر مستعار، لتغطية الجزء الذي تم قصه من الشعر.