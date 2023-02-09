أحد أكثر الزلازل المميتة في العالم.. تقدير مرعب عن ضحايا "المدمر"!

رغم أن أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مساحات واسعة من تركيا وامتد إلى سوريا، مرتفعة بالفعل ومثيرة للذعر مع وصولها إلى أكثر من 16 ألف قتيل، فإن مؤسسة لتقدير مخاطر الكوارث أكدت أن الأرقام قد تصل إلى أكثر من ذلك، ليصبح الزلزال واحدًا من أكثر الزلازل المميتة في العالم.