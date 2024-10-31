طلبت "بيتزا" من رقم طوارئ.. حيلة ذكية تنقذ امرأة من الاغتصاب

في واقعة استجابة سريعة، تمكنت شرطة مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأمريكية من إحباط محاولة اغتصاب، وذلك بعد أن تواصلت الضحية مع مركز الطوارئ بطريقة ذكية؛ حيث تظاهرت بأنها تتصل على مطعم بيتزا لطلب بعض الطعام.
وأثناء المكالمة، فهم موظف الطوارئ فورًا إشارتها، إذ إنه استفسر عما إذا كانت تعلم أنها تتصل بالرقم 911 المخصص للطوارئ، فما كان منها سوى أن أكدت ذلك.
وحسب موقع شرطة فولوسيا على "يوتيوب"، فقد تمكن عناصرها من تتبع موقع الضحية في منطقة بيرسون الريفية، المليئة بمزارع السرخس، حيث انطلقت مجموعة من عناصر الشرطة سيرًا على الأقدام، بحثًا عن تلك المرأة.
وبعد ملاحقة أصوات موسيقى صاخبة، عثر عناصر الشرطة على المشتبه به، الذي كان يحاول الاعتداء على امرأة كانت تصرخ طلبًا للمساعدة.
وتمكنت الشرطة من اعتقال المتهم، وتوجيه اتهامات له تتضمن الاحتجاز القسري والاعتداء بالخنق ومحاولة اعتداء جنسي.