طلبت "بيتزا" من رقم طوارئ.. حيلة ذكية تنقذ امرأة من الاغتصاب

وأثناء المكالمة، فهم موظف الطوارئ فورًا إشارتها، إذ إنه استفسر عما إذا كانت تعلم أنها تتصل بالرقم 911 المخصص للطوارئ، فما كان منها سوى أن أكدت ذلك.